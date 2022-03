Alors que la situation en Ukraine est en train d’aborder son deuxième mois, les responsables de l’Otan ont annoncé leur intention de fournir à l’Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Les forces déployées sur le flanc oriental bénéficieront également d’une protection contre ce type de menaces. Le secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg qui a fait cette annonce à l’issue d’un sommet extraordinaire des dirigeants de l’Alliance a justifié la décision par le risque d’utilisation de telles armes en Ukraine.

Améliorer l’état de préparation des alliés

« Il pourrait s’agir de détection, d’équipement, de protection et de soutien médical, ainsi que de formation à la contamination et à la gestion des crises », a fait remarquer le responsable de l’Alliance. « Nous améliorons également l’état de préparation des forces alliées. Le commandant suprême des forces militaires de l’Alliance, le général Walters, a activé les éléments de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire de l’Otan et nos alliés déploient des moyens de défense pour renforcer les forces des Groupements tactiques », a-t-il précisé.

Soutenir l’Ukraine

Pour lui, ces mesures ont non seulement le mérite de soutenir l’Ukraine mais également de défendre le territoire de l’Otan. Rappelons que ces mesures interviennent dans un contexte où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a continué malgré tout à solliciter l’appui militaire des pays occidentaux. L’offensive lancée par le président russe Vladimir Poutine entre dans son second mois. Il avait mis en garde les pays occidentaux contre toute initiative militaire visant à intervenir dans la guerre.