Au Bénin, le ministère de la santé, organise une campagne de vaccination contre la méningite A du 21 au 27 mars 2022. Tous les enfants de 1 à 9 ans sont concernés. La campagne de vaccination se déroulera dans les départements de l’Atacora, du Borgou, de la Donga, de l’Alibori et des Collines. Les équipes de vaccinateurs seront dans les postes fixes de vaccination habituels au niveau des centres de santé.

Les parents d’enfants invités à s’impliquer dans la réussite de cette campagne

De mêmes, les « équipes mobiles de vaccination passeront dans les écoles, les lieux de cultes, les marchés et les places publiques des quartiers ou villages, pour offrir les services de vaccination contre la méningite A ». Le ministère de la santé, invite tous les parents d’enfants, les enseignants des écoles maternelle et primaire, les leaders d’opinion et religieux, les têtes couronnées, les opérateurs économiques, les partenaires sociaux du secteur de la santé et les élus locaux à se mobiliser pour que la population cible, c’est-à-dire les enfants de 1 à 9 ans, soient effectivement vaccinés.

Le ministère rappelle que la méningite est une maladie contagieuse qui sévit encore dans nos communautés. L’utilisation du « vaccin MenA en campagne préventive, permet de réduire l’ampleur » de cette affection. Il faut dire que l’Afrique subsaharienne est particulièrement touchée par la méningite; une maladie responsable de quelque 250.000 morts dans le monde chaque année.