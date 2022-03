Alors qu’il était à un spectacle, Mike Tyson a été approché par un individu qui voulait l’affronter en duel en combat de boxe. Les faits se sont déroulés mardi dernier à Hollywood. Mike Tyson a été défié par un homme qui a ensuite pointé une arme à feu sur lui. Dans des images obtenues par TMZ , on peut voir l’homme s’approcher de l’ancien champion du monde des poids lourds puis réclamer un combat.

Tyson est resté calme avant que son hôte n’intervienne et demande à l’intrus de partir. Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: « Sortez d’ici, je ne joue pas, mon frère. » L’homme sort alors une arme et menace de tirer sur l’hôte tandis que les clients réagissent en se cachant sous les tables. Il a rapidement rangé l’arme et a demandé à Tyson de ne pas appeler la police. L’ancien boxeur l’a finalement pris dans ses bras impressionant les fans sur la toile.