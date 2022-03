Le parti Moele-Bénin n’a pas apprécié le commentaire de la présidente de l’Institut national de la femme (Inf) sur le projet de fusion avorté avec l’ex-UDBN. En effet, Claudine Prudencio avait affirmé sur une chaîne de télévision privée que l’Udbn avait approché le Moele-Bénin pour une fusion quand le parti de Jacques Ayadji n’a pas pu participer aux élections communales de 2020. Mais la formation politique a décliné l’offre parce que ses responsables se croyaient « tellement mastodontes ». Moele-Bénin à travers sa direction de l’information a répondu à l’ex-présidente de l’Udbn. Il assure que ses responsables n’ont jamais « prétendu être des mastodontes. Bien au contraire, ses militants, de la base au sommet, sont connus pour leur humilité et leur dévouement sans prétention aucune ».

Elle avait mis sur la table deux options: la fusion et l’absorption

Cependant, si « du haut de son piédestal, l’ex-cheffe de parti a constaté par elle-même le maillage de Moele-Bénin sur le terrain, l’on ne peut lui en vouloir » a poursuivi la direction de l’information, qui a par ailleurs dénoncé un « marché de dupes » dans le projet de fusion entre-temps proposé par l’ex-Udbn à Moele-Bénin. « En son temps Mme Claudine Prudencio avait mis sur la table deux options : la fusion et l’absorption » informe le parti de Jacques Ayadji. La première option était » irréalisable » au regard du court délai qui séparait le moment des discussions de la date du scrutin communal car il y avait un fort risque que le récépissé définitif du nouveau parti ne soit pas obtenu à temps, explique Moele-Bénin.

« Sa démarche avait péché par manque de sincérité »

Quant à la deuxième option, elle était « irréaliste » parce que « Moele-Bénin ayant vite perçu la malice de son interlocutrice, avait fermement rejeté l’idée de se lancer dans la course électorale sous la bannière de l’UDBN…Peut-on reprocher à quelqu’un d’avoir refusé de porter flanc à un marché de dupes ? » s’interroge le parti. « C’est pourtant ce qui se lit à travers la colère et l’amertume de Mme Claudine Prudencio à l’évocation de l’échec de sa démarche douteuse », croit savoir Moele-Bénin. La formation politique a par ailleurs indiqué de la présidente de l’ex-Udbn s’est rapprochée du Moele-Bénin avant les élections communales de 2020, « contrairement » à ce qu’elle affirme. « Mais sa démarche avait péché par manque de sincérité et ses déclarations d’aujourd’hui le prouvent ».