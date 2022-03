La planète Terre est entourée de plusieurs autres galaxies et planètes. Les chercheurs de l’agence spatiale américaine, la NASA, se sont penchés sur cette question pour connaître le nombre de ces dernières. Des études leur ont permis de confirmer qu’il y a plus de 5000 exoplanètes qui existent au-delà du système solaire. Les découvertes de ces dernières seront également étudiées par les chercheurs. Pour arriver à découvrir ces planètes, ils ont utilisé une méthodologie leur permettant de localiser les exoplanètes.

La méthode peut aider à déterminer la composition de l’atmosphère

En faisant l’extraction des rayons lumineux avec de puissants télescopes, les scientifiques pouvaient donc affirmer si une exoplanète passait devant son étoile hôte. Ainsi, lorsque la quantité de lumière plonge de façon brève dans l’angle de l’observateur, cela confirmerait l’existence d’une exoplanète en orbite. Notons que cette méthode peut apporter d’autres informations en plus de la simple localisation d’une exoplanète. Elle peut donc aider à déterminer la composition de l’atmosphère lorsque la lumière passe au travers du télescope. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une découverte d’exoplanète par la NASA fait la une des journaux.

Une exoplanète découverte l’année dernière

L’année dernière l’agence spatiale américaine avait une exoplanète vieille de quelque 10 milliards d’années. Il s’agit d’une des plus anciennes exoplanètes jamais découvertes qui s’ajoutait aux 4500 planètes rocheuses découvertes en dehors du système solaire. D’après cette étude rapportée par le quotidien américain New York Post, des planètes ont été formées dans l’univers au sein duquel nous nous trouvons. L’exoplanète en question dénommée TOI-561 se trouve près de son étoile, l’une des plus vielles jamais découvertes. Par ailleurs, sa taille dépasse 1,5 fois celle de la Terre.