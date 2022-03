Les autorités américaines n’enverront pas de troupes en Ukraine. C’est ce qu’a encore déclaré ce lundi l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, lors d’un point de presse en réponse à une demande de commentaires sur l’idée de Varsovie d’envoyer une mission de maintien de la paix de l’Otan en Ukraine, une information relayée également par l’agence TASS.

« Bien sûr, nous continuerons à travailler avec la Pologne et d’autres alliés et partenaires en Europe pour soutenir le peuple ukrainien et l’aider à défendre son pays contre l’agression russe, […] nous continuerons à imposer des coûts importants [à la Fédération de Russie ]. […] Nous avons clairement indiqué que nous n’avions pas l’intention d’envoyer des troupes américaines pour combattre les troupes russes, ce n’est pas dans l’intérêt du peuple américain ou de notre sécurité nationale. Cependant, nous continuerons à discuter d’une gamme d’idées, y compris celle-ci« , a-t-elle déclaré.

« La brutalité de Poutine et ce qu’il fait et ce que font ses troupes en Ukraine est tout simplement inhumain» avait déclaré le président Biden. Même après ce constat, les USA ne veulent pas rentrer en conflit avec la Russie et ne souhaitent donc pas envoyer de troupes en Ukraine, ni définir une zone d’exclusion aérienne malgré les demandes insistantes du président Zelensky.