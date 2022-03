Entre les Usa et la Russie, la tension est vive ces derniers mois. Et depuis le démarrage de la guerre en Ukraine, la situation est encore plus tendue. Le numéro un américain ne rate aucune occasion d’envoyer des piques à son homologue russe. Le week-end écoulé, le président Biden a rajouté une couche qualifiant le président Poutine de «boucher», lors d’une visite chez des réfugiés ukrainiens. Ce lundi, le Kremlin a réagi par la voix de son porte-parole.

Ce samedi, le président américain Joe Biden s’est déplacé vers le stade PGE Narodowy de Varsovie pour rencontrer des réfugiés ukrainiens. A cette occasion, le président Biden a critiqué son homologue russe avec qui il ne partage pas la même opinion sur l’offensive menée en Ukraine. « C’est un boucher », avait lancé Biden à un journaliste qui voulait savoir ce qu’il pensait de Poutine. La déclaration du président Biden n’a pas laissé indifférent Moscou.

Ce lundi, le Kremlin a réagi aux commentaires du président américain Joe Biden sur son homologue russe Vladimir Poutine au cours de son déplacement du week-end dernier pendant qu’une guerre se joue en Ukraine. « Cette déclaration est sans doute alarmante« , a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L’officiel russe a également souligner que son pays continuera de suivre de manière « très attentive les propos du président américain ».