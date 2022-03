Messi est une star du ballon rond qu’on ne présente plus. L’argentin qui a évolué pendant de nombreuses années avec le maillot du Fc Barcelone évolue depuis l’année dernière avec le club de la capitale française. Messi a posé ses valises à Paris après l’échec des négociations avec son club le FC Barcelone. Son arrivée a été saluée par les fans du club qui lui ont réservé un merveilleux accueil.

En ligue 1, l’argentin qui venait de quitter fraichement le FC Barcelone n’a pas beaucoup brillé même s’il a remporté son septième ballon d’or. Les statistiques d’Opta en Octobre dernier n’étaient pas très reluisantes pour la star argentine. Cela lui a valu de nombreuses critiques en France et surtout dans la presse. Ces dernières semaines, les critiques sont devenues plus vives surtout après le match aller PSG – Real Madrid. Lionel Messi avait été sévèrement jugé sur ses performances au PSG quelques heures après avoir raté son pénalty face à l’équipe du Real Madrid.

« Il faut reconnaître que sportivement, Messi n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose (…) C’est surtout dans le comportement. » avait écrit un twittos quelques heures après le match. Ce mardi 1er Mars, la presse française révèle que l’argentin n’apprécierait pas les commentaires faits sur ses performances dans la presse locale. Selon Le Parisien , Messi serait même « en colère ». «C’est même devenu un sujet du vestiaire du PSG, où l’Argentin a confié sa stupeur à plusieurs cadres influents du camp des Loges. La star argentine n’apprécie pas du tout les commentaires sur ses performances dans la presse française» informe le média.

Applis LNT : Android - Iphone