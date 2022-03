Encore une mauvaise nouvelle pour Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Il y a quelques semaine La Russie avait bloqué Facebook accusé de désinformation. Quelques jours plus tard, la Russie a exprimé sa colère contre Meta (Facebook) après l’ annonce de sa décision d’assouplir ses règles concernant l’incitation à la violence et à la haine contre l’armée et aux dirigeants russes. Après la menace de la Russie, Facebook a revu ses règles. Ce lundi la justice russe a rendu une décision défavorable en faveur de Meta.

Ce lundi, un tribunal de Moscou a interdit Facebook et Instagram de la maison mère Meta Platforms Inc. Selon nos sources, le président du tribunal est allé dans le même sens que la demande du procureur d’interdire les réseaux sociaux avec effet immédiat les jugeant comme des organisations « extrémistes », a rapporté plusieurs médias internationaux. Le procureur a fait valoir que les politiques de Meta étaient dirigées contre la Russie et son armée.

Un avocat de la maison mère de Facebook a déclaré que le tribunal russe n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’affaire car Meta est une société enregistrée hors du territoire russe et n’a pas de siège dans le pays, précise les mêmes sources. Il faut tout de même préciser que c’est la première fois que la loi du pays sur « l’extrémisme » est mise en application en sanctionnant une entreprise technologique étrangère. Avec cette nouvelle décision en défaveur de Meta, l’accès à ses plateformes de réseaux sociaux Facebook et Instagram ne sera pas possible en Russie.