Le dossier ukrainien continue de faire couleur beaucoup d’encre et de salive. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine et que des pourparlers ont été entamés en Turquie, la Russie a accusé ce mardi les Etats-Unis d’être derrière une cyberattaque massive visant les infrastructures russes a-t-on appris de sources généralement bien introduites. Une nouvelle accusation qui pourrait tendre encore un peu plus la situation entre les USA et la Russie après les déclarations de Biden sur Poutine jugés « alarmantes » par Moscou.

Nouvelle accusation de Moscou alors que les pourparlers ont démarré ce jour en Turquie. Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé mardi les États-Unis d’avoir attaqué les infrastructures critiques et les systèmes de réseau du pays lors d’une cyberattaque massive. Dans un communiqué publié sur son site Internet, le ministère russe a déclaré que les États-Unis avaient ciblé « les institutions de l’État, les médias, les infrastructures critiques et les systèmes de survie » avec prétendument des milliers d’attaques par jour.

« Une armée de cybermercenaires nous fait la guerre, faisant face à des missions de combat spécifiques, frisant souvent le terrorisme ouvert« , a affirmé le ministère. « Personne ne devrait avoir le moindre doute : la cyberagression déclenchée contre la Russie entraînera de graves conséquences pour ses instigateurs et ses auteurs« , poursuit le ministère. Washington a automatiquement rejeté les accusations et les a qualifiées de fausses affirmant que cela fait partie de la campagne de désinformation de la Russie précise des sources que nous avons consultées.