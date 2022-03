L’invasion de l’Ukraine par la Russie continue de faire la une de la presse internationale. Suite à l’annonce de l’offensive annoncée par le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine, les pays occidentaux ont vivement réagi usant de sanctions contre Moscou. Parmi ces dernières se trouve le gel des avoirs des personnalités et oligarques russes.

Une chute de 90%

Les dures sanctions occidentales infligées contre ces dernières ont touché plusieurs hommes d’affaires dont le fondateur de la banque numérique, Tinkoff Bank, Oleg Tinkov. Le milliardaire russe qui a fait fortune dans le domaine du numérique a vu une grosse partie de sa fortune s’effondrer suite aux sanctions occidentales. Ainsi ces dernières lui ont fait perdre plus de cinq milliards de dollars, en moins d’un mois. Par ailleurs, depuis mardi 1er mars 2022, l’homme n’était plus milliardaire, selon le magazine américain Forbes. En cause, la valeur de l’action de Tinkoff Bank a connu une chute de 90%. Toujours selon le média américain, la valeur nette d’Oleg Tinkov est actuellement estimée à 800 millions de dollars. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les sanctions ont été très dures pour la compagnie, puisque sa capitalisation boursière est passée, le mardi 1er mars 2022, de 23 à un peu plus d’un milliard de dollars.

« Nous ferons face à ces tâches »

Pour rappel, en dépit des sanctions occidentales infligées à la Russie, le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine avait montré son optimisme concernant l’avenir. « Bien sûr, cela nous causera également des dommages… Il faudra simplement reporter un peu certains projets, acquérir une expertise supplémentaire, comme nous l’avons fait dans toute une série d’autres projets, y compris dans l’aéronautique. Mais dans tous les cas, nous ferons face à ces tâches avant nous et profiterons même de cette situation à la fin, car nous acquerrons une expertise supplémentaire » a-t-il déclaré.