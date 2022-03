En Ukraine, une guerre a éclaté depuis un peu plus d’un mois maintenant. Les heures qui ont suivi, les occidentaux ont imposé plusieurs sanctions à la Russie, à ses dirigeants et certains proches du régime en place. Il faut dire que la situation entre la Russie et les occidentaux est très tendue depuis que le pays de Vladimir Poutine doit faire face aux multiples sanctions. Il y a quelques jours, le milliardaire américain Elon Musk avait défié le président russe. Au cours d’une interview rapporté par Insider, ce dernier est resté confiant par rapport à ses satellites lorsqu’il a été interrogé sur le risque de menace potentielle visant ceux-ci.

Elon Musk donne de la voix une nouvelle fois. Lors d’un entretien avec Mathias Döpfner, le PDG Axel Springer, la société mère d’Insider, Elon Musk s’est prononcé sur ce qui rend les êtres humains spéciaux, sur l’offensive russe en Ukraine et enfin sur les voyages spatiaux. Interpellé sur une menace potentielle sur les satellites Starlink qui pourraient être ciblés par la Russie et la Chine pendant que la guerre en Ukraine se poursuit, Elon Musk a déclaré: « Il était intéressant de voir la démonstration anti-satellite de la Russie il y a quelques mois dans le contexte de ce conflit.«

Il faut rappeler qu’après le démarrage de la guerre, Elon Musk a volé au secours de l’Ukraine en activant ses satellites pour fournir internet au pays. Au cours de la récente interview, Musk a averti les utilisateurs de Starlink en Ukraine qu’ils ne devraient se tourner vers son système « qu’en cas de besoin », car ils pourraient être ciblés dans la guerre en cours. Toutefois, selon le milliardaire américain, il serait difficile de « retirer » les satellites. « Si vous essayez de supprimer Starlink, ce n’est pas facile car il y a 2 000 satellites« , a affirmé Elon Musk qui poursuit « Cela signifie beaucoup de missiles anti-satellites. J’espère que nous n’aurons pas à mettre cela à l’épreuve, mais je pense que nous pouvons lancer des satellites plus rapidement qu’ils ne peuvent lancer des missiles anti-satellites.«