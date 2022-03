Selon l’histoire, le Royaume de Porto-Novo n’a pas combattu les français, contrairement au Danxomè. Mais cela suffit-il pour affirmer qu’aucun trésor du royaume de Porto-Novo n’a été subtilisé par le colon ? Du côté des descendants du Roi Toffa dans la ville capitale, la réponse est « Non ». En effet, selon Jeune Afrique, ce royaume du sud de l’actuel Bénin cherche aussi ses trésors disparus et espère les récupérer.

Un trône et une couronne

Il s’agit de la couronne du Roi Toffa 1er et un trône à l’histoire pour le moins mystérieuse d’après le magazine panafricain. Inutile de rappeler que 26 œuvres d’art sacrées appartenant au royaume de Danxomè et pillées par le colonisateur français au XIXème siècle, ont été restituées au Bénin en novembre 2021. On y trouvait notamment le trône du roi Guézo, père de Glèlè et grand-père de Béhanzin.

En fin d’année dernière, la fondatrice de la Fondation Zinsou Marie-Cécile Zinsou indiquait à juste titre que le Royaume de Danxomè était « une toute petite partie du Bénin » actuel. Et donc, « la question des objets pillés à d’autres royaume se (posait) aussi ». Le Royaume de Porto-Novo se signale. Actuellement, il n’y a malheureusement pas « d’inventaire des œuvres qui sont parties » du Bénin déplorait l’historienne de l’art dans les colonnes du journal l’Express.