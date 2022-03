Plus d’une année après l’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis, son fils Hunter fait toujours l’objet d’une enquête lancée par les autorités américaines. Dans des entretiens accordés au quotidien The New York Times, plusieurs sources ont indiqué que ces dernières enquêtent sur les relations commerciales internationales de Hunter Biden. Cela même après qu’il ait payé une dette fiscale suite à une autre enquête fédérale, fin 2020, concernant ses impôts. Selon les informations du média Fox News, le paiement par Hunter Biden de sa dette fiscale pourrait ne pas permettre aux procureurs de gagner leur procès contre lui.

Hunter Biden avait rejoint Burisma en 2014

Notons que ce n’est pas la première fois que les affaires de Hunter Biden font la une des journaux. Quand son père était vice-président de Barack Obama, il avait rejoint en 2014 le directoire d’une des plus importantes compagnies pétrolières et gazières d’Ukraine, Burisma. La compagnie avait pour dirigeant Mykola Zlochevsky, ancien ministre de l’écologie de l’ex-président Viktor Ianoukovytch. Cette affaire avait valu à l’ex-ministre d’être poursuivi par la justice ukrainienne et britannique pour blanchiment d’argent. Cependant, Hunter Biden a quitté son poste, en 2019, alors que son père a annoncé sa candidature à la présidence.

Pour rappel, cette affaire avait été évoquée à plusieurs reprises par le clan de l’ancien président américain Donald Trump. Après son élection, Joe Biden avait estimé que les attaques visant son fils Hunter s’apparentaient à un jeu politique « déloyal ». Dans un entretien accordé au journaliste Stephen Colbert, l’actuel locataire de la Maison Blanche avait indiqué avoir totalement confiance en son fils Hunter. En décembre 2020, ce dernier avait fait savoir que l’avocat général du Delaware avait pris la décision d’enquêter sur ses déclarations d’impôts, afin d’avoir plus d’informations sur ses affaires à l’étranger à partir de 2018.