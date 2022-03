Il était un allié inconditionnel de Donald Trump, son vice-président même. Mike Pence a décidé de prendre son envol, pour certains dans le but de se présenter à la présidentielle. À ce rôle il va devoir affronter son ancien patron, Donald Trump, qui tout le monde le sait, n’a pas sa langue dans sa poche, et n’hésite pas à s’en prendre à tous ceux qu’il considère comme des traites.

L’ancien vice-président Mike Pence a exhorté les républicains à tourner la page des élections de 2020 et a déclaré qu ‘ »il n’y a pas de place dans ce parti pour ceux qui admirent Poutine.. Où en seraient les chars russes aujourd’hui si l’OTAN n’avait pas élargi les frontières de la liberté ? » en référence aux propos de Donald Trump sur le président russe. En effet, Trump n’avait jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine et avait même déclaré lors de l’offensive russe en Ukraine : « Qu’est-ce qu’il est malin… j’ai dit : c’est du génie ».

« Mes compatriotes républicains, nous ne pouvons gagner que si nous sommes unis autour d’une vision optimiste de l’avenir fondée sur nos valeurs les plus élevées. Nous ne pouvons pas gagner en menant les batailles d’hier ou en remettant en cause le passé » a déclaré l’ancien vice-président. Une petite pique encore adressée à Trump qui ne cesse de clamer sa victoire aux élections passées, affirmant qu’elles étaient truquées. Toutefois il reste d’accord avec son ancien leader sur une chose : Biden ne fait pas le poids, raison pour laquelle Poutine a choisi de mener son offensive pendant son mandat. « Ce n’est pas un hasard si la Russie a attendu 2022 pour envahir l’Ukraine. a faiblesse suscite le mal, et l’ampleur du mal qui balaie l’Ukraine en dit long sur ce président » a-t-il rajouté.