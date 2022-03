La cherté de la vie au Bénin préoccupe naturellement l’Association « La Voix des Consommateurs ». Elle a animé une conférence de presse hier mardi 15 mars à Cotonou. Son président Robin Accrombessi a suggéré au gouvernement une batterie de mesures pour juguler cette hausse des prix des produits alimentaires notamment. Il demande par exemple à l’exécutif de réduire un « tout petit peu » le train de vie de l’Etat et d’investir « dans l’agriculture alimentaire extensive mais naturelle ».

Pour une solidarité agissante

Le gouvernement est également invité à « revoir à la baisse la base taxable de certaines denrées de grande consommation importées comme le blé, le gaz domestique et les carburants et à subventionner la commercialisation de certains produits agroalimentaires via des magasins de distribution spécialement mis en place ». L’Association « La Voix des Consommateurs » a par ailleurs appelé à la solidarité agissante vis-à-vis des compatriotes consommateurs fragiles et désemparés.

« Nous devons leur tendre la main. Et cela ne prend pas du temps, mais du cœur » a déclaré Robin Accrombessi. Dans cette optique, l’Association La Voix des Consommateurs pense à la création d’une plateforme réunissant des personnes de bonne volonté, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Cette plateforme aura à organiser des distributions de vivres. Elle portera également assistance aux ménages dans la gêne en leur offrant des soins de santé d’urgence.