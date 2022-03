Aux Oscars 2022 cette année, une scène plutôt inhabituelle s’est produite pendant la cérémonie tant attendue chaque année par les personnalités du monde du cinéma. Plusieurs médias ont rapporté l’information dont votre site La Nouvelle Tribune dans une de nos précédentes publications. En effet, le célèbre acteur Will Smith a giflé le comédien Chris Rock après que ce dernier a fait une blague sur sa femme Jada pendant la cérémonie. Ce n’est pas la première fois que le comédien Chris Rock s’amuse à faire une blague sur la femme de la star du cinéma.

Scène surréaliste pendant la cérémonie des Oscars 2022. Après une blague de Chris Rock sur Jada Smith, l’acteur Will Smith très connu du public pour son rôle dans la série américaine Le Prince de Bel-Air est monté sur scène et a giflé le comédien. Une fois à sa place, Will Smith a lancé au comédien : « Gardes le nom de ma femme hors de ta p**tain de bouche ». Selon nos recoupements d’informations, le comédien Chris Rock avait déjà par le passé lancé une blague sur Jada Smith. Il y a 6 ans, c’est-à-dire en 2016, Chris Rock avait dans son monologue d’ouverture parlé de Jada Smith.

Cette année-là, avant la cérémonie, Jada Smith menaçait de boycotter l’événement parce que selon elle, la liste des nominés n’était pas diversifiée. Lorsque Chris Rock est monté sur le podium, il n’a pas manqué cette occasion de faire une blague sur cette déclaration. « Jada s’est fâchée, a dit qu’elle ne viendrait pas« , avait lancé Chris Rock pendant l’ouverture. « Jada boycotte les Oscars, c’est comme moi boycottant la culotte de Rihanna. Je n’étais pas invité« , a poursuivi le comédien. Il n’a pas ce même jour raté l’époux de Jada. « Ce n’est pas juste que Will ait été aussi bon et n’ait pas été nominé (…) Ce n’est pas non plus juste que Will ait reçu 20 millions de dollars pour Wild Wild West « , avait lancé le comédien.