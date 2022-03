Un mois après que l’offensive russe en Ukraine , les dirigeants de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne ont convoqué un trio de sommets à Bruxelles pour coordonner la prochaine phase de la réponse occidentale. Pour rappel, les occidentaux ont infligé de très dures sanctions contre la Russie après le début de la guerre dans le pays. De nouvelles sanctions devraient être annoncées dans les prochains jours.

Lors de la réunion de l’OTAN et des autres organisations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message par vidéoconférence aux dirigeants présents : « Ne nous dites plus jamais, s’il vous plaît, que notre armée ne répond pas aux normes de l’OTAN. Nous avons montré de quoi nos normes sont capables. Et combien nous pouvons donner à la sécurité commune en Europe et dans le monde ». Zelensky a critiqué l’OTAN pour avoir refusé d’établir une zone d’exclusion aérienne ou de fournir à l’Ukraine des avions de combat ou des chars, affirmant que l’absence de « réponse claire » entraîne des morts massives et la destruction de villes ukrainiennes.

Le leader ukrainien a exigé des armes spécifiques – chars, avions de chasse, systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS), armes anti-navires et systèmes de défense aérienne – et a répété que la Russie « n’a pas l’intention (selon lui) et ne s’arrêtera pas » à l’Ukraine. Toutefois, il y a quelques jours, le président ukrainien a semblé infléchir sa position sur l’entrée en OTAN pour favoriser la paix : « Nous n’adhérerons pas à l’OTAN si cela apporte la paix ».