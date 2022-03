Après plusieurs semaines de combat, le président ukrainien veut tenter le tout pour le tout pour ramener la paix. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu’il était prêt à promettre que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN, dans le but de négocier un accord de paix avec la Russie. Zelensky a déclaré qu’il exigerait toujours le retrait complet des forces russes de son pays et des engagements internationaux pour la sécurité de l’Ukraine selon des propos rapportés par le New York Post.

Alors que Zelensky s’apprête à parler directement à l’OTAN mercredi, de nouvelles informations viennent d’émerger concernant une déclaration qu’il a faite sur le fait qu’il soit prêt à négocier avec la Russie afin de ramener la paix dans son pays. Depuis l’offensive russe en Ukraine, de sévères sanctions ont été prises par les alliés occidentaux. La Russie a également mis en place des sanctions qui ont été raillées par les USA. « Aucun de nous ne prévoit de voyages touristiques en Russie et aucun de nous n’a de comptes bancaires auxquels nous ne pourrons pas accéder, nous allons donc aller de l’avant… » avait déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

Au même moment, des pourparlers ont lieu pour tenter de ramener la paix. La Russie affirme avoir déclaré à l’ambassadeur américain John Sullivan que la décision du président Joe Biden de qualifier le président russe Vladimir Poutine de “criminel de guerre” a mis “les relations russo-américaines au bord de la rupture”.