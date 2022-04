Les sanctions contre les entités russes et les personnalités du pays continuent de s’accumuler. Alors que la France veut convaincre ses partenaires européens d’imposer un embargo sur le pétrole russe, la Nouvelle-Zélande a décidé d’imposer des sanctions contre 18 banques russes et institutions financières. La nouvelles a été annoncée ce mardi 19 Avril 2022 par les autorités néo-zélandaises elles-mêmes.

La Nouvelle-Zélande a décrété des sanctions contre 18 banques et organismes financiers russes en raison de la situation en Ukraine, a annoncé mardi la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères Nanaia Mahuta. « La Nouvelle-Zélande décrète des sanctions contre 18 organismes financiers russes et notamment la Banque centrale de Russie et le Fonds de la richesse nationale, aussi bien que contre d’autres grands organismes financiers qui détiennent environ 80% des avoirs banquiers de la Fédération de Russie« , a déclaré Nanaia Mahuta dans un communiqué publié sur le site du gouvernement.

Pour rappel, dans la soirée d’hier, Macron a annoncé qu’il veut échanger avec Biden et d’autres dirigeants européens au sujet sanctions anti-russes. « Demain après-midi, j’échangerai avec plusieurs dirigeants européens et le président Biden, entre autres, sur ce sujet des sanctions », avait indiqué le président français Emmanuel Macron en soulignant qu’il fallait « tout faire pour que la guerre cesse sans faire la guerre ». Il y a quelques jours, la Russie avait annoncé qu’elle va intenter des actions en justice en cas de défaut de paiement à cause des sanctions qui lui sont imposées.