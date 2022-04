Eric Zemmour est toujours dans le viseur de la communauté sénégalaise résidant en France. En effet, toujours dans le but de dénoncer les déclarations de l’ancien journaliste français, candidat à la prochaine élection présidentielle, les Sénégalais en France ont organisé une marche ce vendredi 8 avril. Les participants à cette manifestation ont tour à tour dénoncé les propos du candidat d’Extrême droite et ont réaffirmé qu’ils ne sont pas des vendeurs de drogues.

« Une attitude méprisante… »

Dans la vidéo publiée par le médias sénégalais SeneNews, on peut voir les manifestants avec le drapeau de leur pays en main. « Nous ne souhaitons pas nous inviter dans leur campagne électorale. Nous souhaitons être de très bons convives et leur témoigner notre gratitude par rapport à l’hospitalité dont on a fait l’objet. Cette manifestation est initiée malgré nous parce que c’est un candidat à la présidentielle qui nous a invité. Il a eu une attitude méprisante vis-à-vis des ressortissants en les réduisant à des trafiquants », a indiqué un des participants à cette manifestation.

« Nous n’avons aucune leçon à recevoir d’Eric Zemmour », a-t-il poursuivi au cours de cette marche de protestation. Rappelons que les déclarations à polémique ont été effectuées plusieurs fois par Eric Zemmour. Elle est intervenue une première fois lors de son passage sur l’émission « Face à l’info » de Cnews le 13 mai 2021. Eric Zemmour avait déclaré que « tous les trafiquants de crack sont Sénégalais » à Paris. La deuxième déclaration a été faite le 25 mars dernier lors d’une visite médiatique à Porte de la Villette à Paris.

Réaction de l’ambassade

« Non, il faut une solution simple. Il faut que la police reprenne possession de cet endroit-là. Puis, il faut renvoyer tous les étrangers et tous les trafiquants. La plupart des trafiquants sont Sénégalais, clandestins et ils n’ont rien à faire ici. », avait-il déclaré lors de cette sortie tout en indiquant qu’il allait renvoyer tous les Sénégalais chez eux dès qu’il sera élu président. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les propos de l’homme politique français. « Ces propos, d’un racisme primaire incontestable, relèvent d’une stigmatisation injurieuse, portant gravement atteinte à l’honorabilité de toute une communauté sénégalaise », a déploré El Hadji Magatte Seye, ambassadeur du Sénégal en France dans un communiqué.