Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. « Le conflit en Ukraine a été évoqué, son coût tragique pour la population ainsi que ses conséquences mondiales« , a déclaré le président Ramaphosa. « Nous nous sommes mis d’accord sur le fait que des pourparlers étaient nécessaires pour mettre fin au conflit, qui a affecté la position de l’Ukraine dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris sa position de grand exportateur de produits alimentaires vers l’Afrique.«

Plus tôt, Cyril Ramaphosa avait affirmé que l’Afrique du Sud maintenait un dialogue substantiel afin de trouver des moyens de résoudre le conflit en Ukraine. Le 10 mars dernier, sur initiative de Pretoria, le président Ramaphosa s’était déjà entretenu au téléphone avec le président Vladimir Poutine. Au cours de cet échange, il avait clairement indiqué que Pretoria pouvait servir de médiateur dans la résolution de la crise en Ukraine. « En tant que membre des Brics, l’Afrique du Sud s’est proposée pour jouer le rôle de médiateur« , avait fait savoir le président Ramaphosa.

Pour rappel, il y a quelques heures, Israël avait affirmé qu’il serait « honoré » d’organiser d’éventuels pourparlers entre le dirigeant russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky. » Bien sûr. Mais c’est eux [Poutine et Zelenski] qui doivent prendre cette décision « , avait déclaré l’ambassadeur d’Israël à Moscou qui répondait à la question du journaliste. Selon Alexander Ben Zvi, Israël serait « honoré » d’organiser sur son territoire des pourparlers éventuels entre les chefs d’État russe et ukrainien.