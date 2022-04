L’offensive russe se poursuit en Ukraine. Depuis qu’elle a commencé, des pourparlers ont été organisés sans donner de résultats clairs. C’est dans ce contexte, qu’Israël se propose d’organiser des pourparlers entre les délégations des deux pays mais aussi entre le deux dirigeants. Israël confirme être prêt à organiser à Jérusalem une éventuelle rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky. C’est ce qu’a déclaré mercredi à TASS l’ambassadeur d’Israël à Moscou Alexander Ben Zvi.

« Bien sûr, a déclaré l’ambassadeur en répondant à la question du journaliste. Mais c’est eux [Poutine et Zelenski] qui doivent prendre cette décision« . Selon Alexander Ben Zvi, Israël serait « honoré » d’organiser sur son territoire des pourparlers éventuels entre les chefs d’État russe et ukrainien. « Nous serons heureux d’accueillir cette rencontre à Jérusalem« , a déclaré l’ambassadeur. Alexander Ben Zvi a également suggéré que les délégations russe et ukrainienne pourraient elles aussi mener leurs pourparlers à Jérusalem. « Ce qui a été fait en Turquie peut également être fait chez nous« , a-t-il conclu.

Pour rappel, il y a quelques jours, le Kremlim assurait que Poutine n’a jamais refusé de rencontrer Zelensky. « Sur le fond, il n’y a rien de nouveau en la matière. Nous avons dit que le président n’avait jamais rejeté une telle réunion par principe, mais que les conditions appropriées pour celle-ci devraient être préparées, à savoir le texte du document « , avait déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. « Jusqu’à présent, nous ne pouvons rien vous dire de nouveau à ce sujet« , a poursuivi le porte-parole du Kremlin M. Peskov.