Le 31 mars 2022 au Palais des Congrès de Cotonou, le tirage au sort des 77 Secrétaires Exécutifs des communes du Bénin a été effectué. A l’issue du processus, 26 femmes ont été tirées au sort conformément à la volonté du Président de la République, Patrice Talon. La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Claudine Prudencio , interviewée ce jeudi 07 avril 2022 sur la chaîne de la télévision nationale, a conseillé à ces 26 femmes Secrétaires Exécutives, qui entreront bientôt en fonction, d’éviter «toute compromission » avec les maires afin de préserver l’ image de la gent féminine.

«Je crois que sur les 77 Secrétaires exécutifs, 26 femmes. Elles font la fierté de toute la gent féminine de notre nation aujourd’hui » a déclaré Claudine Prudencio. Mais elle a tenu, au nom de l’Institut National de la Femme, à saluer «toutes les femmes qui ont été déclarées éligibles avant la phase de tirage au sort ». Pour elle, les 26 Secrétaires Exécutives qui ont été tirées pour servir dans les communes «ont du mérite ». Elle «les encourage surtout à confirmer à leur nouvelle fonction tout le bien que le peuple béninois attend d’elles ».

La Présidente de l’Institut National de la Femme «leur demande d’être prudentes », d’avoir «de la rigueur et l’orthodoxie financière» et d’être «rigoureuses également à ces niveaux ». Elle a fait savoir que ce sont des valeurs qu’elle tient à rappeler à leur attention. «Il faut surtout qu’elles évitent toute compromission, tout acte illégal car comme vous le savez, il est de notoriété publique que les femmes gèrent mieux les biens publics que quiconque » a-t-elle précisé.

Claudine Prudencio a, par ailleurs, déclaré qu’elle prendra « toutes les dispositions pour renforcer les relations de l’Institut national de la femme avec toutes ces 26 femmes Secrétaires Exécutives des mairies ». Selon elle, le plus gros défi à relever par ces femmes, une fois entrées en fonction, c’est qu’elles ont la lourde responsabilité de faire en sorte que «les communes où les femmes sont Secrétaires Exécutives soient à l’évaluation les plus performantes, les plus développées ». Il faut signaler que la désignation des nouveaux Secrétaires Exécutifs entre dans le cadre d’une réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation.