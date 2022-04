Le président du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) Jacques Ayadji a été investi « Vigan » des Cours royales des Collines le dimanche 03 avril 2022. C’est à l’occasion de la célébration des 7 ans de règne du roi d’Assanté Dada Vognon Adidékon, dans la commune de Glazoué selon la webradio Crystal News qui rapporte l’information. Le président du Moele-Bénin est un natif des Collines. En accédant au rang de « Vigan », il devient un grand missionnaire. Un titre qui demande un sens aigu de l’écoute .

« Je ne poserai aucun acte pour vous faire essuyer la honte«

Le Directeur général des infrastructures s’est dit honoré par cette marque d’estime. « Je voudrais vous en remercier et dire que partout où je passerai, je me comporterai en digne fils des Collines. Je ne poserai aucun acte pour vous faire essuyer la honte ; jamais, jamais et jamais » a-t-il promis. L’homme politique a également profité de l’occasion pour demander à tous ses parents, ses frères et sœurs, de le soutenir « partout et à tout moment » et de lui pardonner ses faux pas, ses erreurs éventuelles, parce que , dit-il, « je suis un humain. Il n’y a pas d’œuvre parfaite ».

« Il se peut que dans mon cheminement je puisse commettre, certaines erreurs, veuillez bien m’en excuser » a poursuivi le mouvancier. Le nouveau « Vigan » a eu tous les attributs dus à son rang. Il avait en effet, un couvre-chef sur le tête avec l’inscription de « Vigan », une récade à la main et des sandales nobiliaires aux pieds.