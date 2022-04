La Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) a profité de la 2ème édition de la semaine de l’énergie lancée le lundi dernier pour apporter des réponses à certaines interrogations des béninois sur la hausse des factures d’électricité. C’est à l’occasion d’une session de formation organisée par le ministère de l’énergie à l’intention des journalistes. Selon le directeur général des ressources énergétiques de la Sbee Assan Todéma, plusieurs causes sont à la base de la hausse des factures.

Profiter de la semaine de semaine de l’énergie pour contrôler les ampoules

Il y a notamment l’utilisation des ampoules de mauvaise qualité, le fait de laisser allumer les veilleuses des télévisions, multiprises ou rallonges et la non extinction complète des appareils électro-ménagers quand ils ne sont utilisés. Assan Todéma conseille aux consommateurs de profiter de la semaine de l’énergie électrique pour aller contrôler leurs ampoules par les services de la Sbee présents sur la place de l’étoile rouge. Les autres sujets évoqués avec les journalistes sont : les baisses de tension et les coupures d’électricité.

Raoufou Badarou, l’Assistant technique chargé des politiques et des réformes a expliqué que les baisses de tension sont réelles et les « endroits sont connus et répertoriés par le ministre de l’énergie ». « Ils seront réglés d’ici 2023 » a t-il assuré. En ce qui concerne les coupures de courant, elles sont dues aux accidents qui détériorent les fils et poteaux électriques de la Société béninoise d’énergie électrique selon Raouf Badarou.