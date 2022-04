Dans un rapport publié le vendredi 08 avril 2022, l’Agence de notation Fitch a confirmé la note » B+ » du Bénin avec perspective stable. Elle explique que cette note du pays d’Afrique de l’ouest reflète une forte croissance tendancielle, une dette publique par rapport au PIB inférieure à celle de ses pairs et un bilan récent de réformes économiques et de politiques budgétaires prudentes, contrebalancées par de faibles recettes publiques et une économie relativement peu diversifiée.

L’Agence de notation prévoit une croissance moyenne de 6,3% à moyen terme pour le pays. Une croissance soutenue par une augmentation de la production agricole, notamment de coton, et la poursuite des investissements dans le cadre du nouveau programme d’action gouvernemental. En ce qui concerne les déficits budgétaires, Fitch note que l’amélioration de la performance des recettes (+13,7% en 2021), grâce à la poursuite des mesures administratives génératrices de recettes en matière de recouvrement fiscal et douanier, n’a pas entièrement compensé la hausse des dépenses (+13,3%) notamment les dépenses d’investissement, qui ont augmenté de 29%.

Pour la conclusion d’un nouveau programme avec le FMI

Elle prévoit un déficit budgétaire qui passe à 4,9% du Pib cette année et à 4,1% en 2023. L’Agence de notation souhaite par ailleurs que le Bénin conclut un nouveau programme avec le FMI cette année pour ancrer le plan de développement et soutenir les efforts du gouvernement pour accroître la mobilisation des recettes. La faible mobilisation des recettes intérieures du Bénin limite les dépenses publiques et affaiblit les indicateurs de viabilité de la dette, estime le rapport.

Fitch estime la dette publique du Bénin à 49,7 % du PIB en 2021. Ce qui est bien en deçà de la médiane « B » estimée à 68% en raison de l’élargissement du déficit budgétaire. « L’assainissement budgétaire progressif et la poursuite de la croissance économiques entraîneront une stabilisation de la dette à environ 49% du PIB », indique le document.