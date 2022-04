Face à la cherté de la vie au Bénin, le gouvernement n’est pas resté insensible au cri de détresse de la population. Dans le conseil des ministres en date du mercredi 23 mars 2022, l’Etat béninois a pris des mesures hardies pour réguler les prix de grande de consommation. Dans un «Débat public » organisé sur la chaîne de la télévision nationale ce dimanche 03 avril 2022, le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a clarifié les mesures prises par le gouvernement pour maîtriser la hausse des prix des produits sur le marché . Au nombre de ces mesures, il y a la baisse de 50% de la valeur du fret.

« Quand vous importez un produit et vous arrivez à la douane, le taux à appliquer s’applique sur le coût d’achat du produit plus l’assurance et le fret» a déclaré le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances. Le fret ayant augmenté, pour éviter donc que cela «pèse sur le coût de revient », le gouvernement a décidé «de baisser de 50% la valeur du fret ». «Ce qui fait que ça fait au moins 10% de moins sur le coût de dédouanement ». « Et donc si ça continue, ça fait partie des mesures qui sont à la main du gouvernement pour continuer à accompagner davantage» a fait savoir Romuald Wadagni.

Le gouvernement fait tous ces efforts et pourtant les consommateurs ne sentent pas la baisse de 50% de la valeur du fret car les commerçants n’appliquent pas cette mesure dans le prix de vente de leurs produits importés au Bénin. Pour le ministre Romuald Wadagni, il y a «le fait qu’il n’y a pas une transaction directe » et « le fait qu’on baisse de moitié le coût du fret permet de réduire de 10% le taux de droits de douane ». Il a par ailleurs reconnu que les commençants profitent de cette situation. Il a donc invité les structures de contrôle des prix à jouer pleinement leur rôle.