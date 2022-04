Alors que Poutine avait déclaré hier que « la libération de Marioupol est un succès », Washington avait annoncé quelques heures plus tard que les forces ukrainiennes continuaient de bloquer la région. Ce vendredi, la Russie a décidé de réagir à ses propos. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a démenti les déclarations de Washington selon lesquelles les forces armées ukrainiennes continueraient de bloquer Marioupol et a proposé de se référer aux informations du ministère russe de la Défense.

« Ces déclarations sont fausses. Nous proposons à tout le monde de se référer à l’information qui, hier, a été fournie par le ministère de la Défense et qui a été transmise par le ministre de la Défense Choïgou lors d’une réunion avec le président Poutine« , a-t-il déclaré vendredi, en commentant les déclarations du porte-parole du département d’État américain Ned Price, qui avait qualifié de désinformation le rapport de Sergueï Choïgou au président russe sur le contrôle de Marioupol.

Pour rappel, le ministre russe de la Défense a informé jeudi le président russe Vladimir Poutine que les forces armées russes et les forces de la République populaire de Donetsk (RPD) avaient le contrôle de Marioupol. Selon lui, le reste des combattants ukrainiens et des nationalistes s’étaient réfugiés dans la zone industrielle de l’usine Azovstal. Dans la même journée d’hier, Vladimir Poutine a qualifié d’inopportun l’assaut de la zone industrielle d’Azovstal à Marioupol et a ordonné de l’annuler.