L’organisation mondiale de la santé (OMS) a donné son aval pour l’utilisation d’un médicament pour le traitement de certains cas du coronavirus (covid-19). En effet ce vendredi 22 avril 2022, l’organisation onusienne a fortement recommandé l’utilisation de l’antiviral Paxlovid, pour le traitement des patients atteints de formes moins sévères du virus, mais également « à plus haut risque d’hospitalisation ». Par ailleurs, l’OMS a émis une « recommandation faible » en ce qui concerne le remdesivir, un antiviral notamment utilisé pour le traitement du virus Ebola.

Il est nécessaire d’empêcher les gens de mourir

Toujours selon l’OMS, le Paxlovid doit être utilisé en priorité par rapport aux autres produits tels que les anticorps monoclonaux, le remdesivir ou encore le molnupiravir. La position prise par l’organisation a été approuvée, au cours d’un point de presse à Genève, par la docteure Janet Diaz, responsable de l’équipe clinique chargée de la riposte au Covid-19. Rappelant que la vaccination est importante pour la prévention, elle a estimé qu’il est nécessaire d’empêcher les gens d’être atteint par une forme grave de la maladie et de mourir.

Janet Diaz a également ajouté que : le Paxlovid « réduit plus le nombre d’hospitalisation que les alternatives, présente moins de risques potentiels que l’antiviral molnupiravir, et il est plus facile à administrer que les options par intraveineuse comme le remdesivir et les traitements à anticorps ». Pour rappel, la recommandation faite par l’OMS intervient deux mois après que l’organisation ait préqualifié le Tocilizumab comme traitement contre le covid-19. Il s’agit d’un médicament utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.