Cela fait maintenant plus d’un an que l’ancien président américain Donald Trump n’est plus sur la plus part des plateforme des réseaux sociaux. Il a été banni de la plupart de ces plateformes après les événements malheureux au Capitole qui ont conduit à la mort de plusieurs américains. Il y a quelques heures, nous vous annoncions qu’Elon Musk est devenu le 1er actionnaire de Twitter après avoir racheté 2,9 milliards $ d’actions. Les partisans de Trump sur le réseau social lui ont demandé de faire quelque chose pour le réactiver son compte.

Elon Musk est depuis peu le principal actionnaire de la plateforme de microblogging Twitter après le rachat de près de 3 milliards $ d’actions. Le nouveau principal actionnaire fait déjà face à une demande des partisans de l’ancien Président Donald Trump qui a été évincé du réseau social il y a un peu plus d’un an maintenant. « Maintenant que @ElonMusk est le plus grand actionnaire de Twitter, il est temps de lever la censure politique« , a tweeté lundi la représentante Lauren Boebert.

L’auteure conservatrice Brigitte Gabriel est allée dans le même sens que la représentante Boebert. « Excellent travail Elon Musk ! Maintenant, réintégrez le président Trump ! » a tweeté Brigitte Gabriel. De son côté, Errol Webber, un candidat républicain « America First » candidat à un siège à la California House, a déclaré que « tous » qui avaient été exclus de Twitter devraient être réintégrés.