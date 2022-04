Il y a quelques jours, nous vous annoncions que l’homme le pus riche de la planète Elon Musk avait racheté 9,2 % des parts de Twitter à 2,9 milliards $. L’information avait eu l’effet d’une bombe et les actions ont bondi de 26% dans la même journée. Quelques heures après, Elon Musk a promis des changements « significatifs ». Si nous avions annoncé qu’Elon Musk ne voulait pas siéger au conseil d’administration dans un de nos précédents articles, ce jeudi, l‘agence Reuters annonce que le milliardaire américain a fait une proposition pour racheter le réseau social confirmant une information dans un de nos précédents articles qui affirmait qu’Elon Musk pourrait racheter Twitter après son revirement.

Le milliardaire Elon Musk a proposé d’acheter Twitter pour environ 41 milliards de dollars en espèces, soutenant que la société qu’il a souvent critiquée doit devenir privée pour voir des changements efficaces. C’est ce qu’a annoncé ce jour l’agence Reuters. Le prix d’offre de Musk de 54,20 $ par action, qui a été divulgué dans un dépôt réglementaire jeudi, représente une prime de 38 % par rapport à la clôture de Twitter le 1er avril, le dernier jour de bourse avant que la participation de plus de 9 % du PDG de Tesla dans la société ne soit rendu public.

« Depuis que j’ai fait mon investissement, je réalise maintenant que l’entreprise ne prospérera pas et ne servira pas cet impératif sociétal dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en une entreprise privée« , a déclaré l’homme le plus riche du monde selon Forbes dans une lettre au président de Twitter, Bret Taylor. « Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d’actionnaire« , a ajouté Musk. Pour le moment, Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L’agence Reuters précise que la valeur totale de la transaction a été calculée sur la base de 763,58 millions d’actions en circulation, selon les données de Refinitiv. Pour rappel, Elon Musk a rejeté une offre de rejoindre le conseil d’administration de Twitter plus tôt cette semaine après avoir divulgué sa participation dans la société. Selon des analystes, cette décision montrait clairement son intention de reprendre la société, car un siège au conseil d’administration aurait limité sa participation à un peu moins de 15 %.