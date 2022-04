Au Bénin, l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a prorogé jusqu’au 22 avril 2022 le délai de l’opération de collecte et d’enrôlement à la Lei et au Ravip. Iréné Agossa, du parti Restaurer la Confiance voit d’un bon œil cette décision mais se demande si cette prorogation sera suffisante, « vu les problèmes » constatés sur le terrain. Pour lui, il y a déjà le problème du personnel qu’il faut régler.

« Allez dans les départements du Nord, un arrondissement par rapport à un village, la distance n’est pas petite »

« Il faut avoir du personnel pour que l’opération se rapproche plus de la population. Quand on est au niveau de l’arrondissement : allez dans les départements du Nord, un arrondissement par rapport à un village, la distance n’est pas petite, vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui en ce qui concerne la cherté du transport, la cherté de la vie, les situations compliquées sur le plan social » fait observer Iréné Agossa interrogé par le journal Le Matinal. Il pense que les « gens » n’ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir se déplacer et aller jusqu’au niveau de l’arrondissement et constater sur place « qu’il y a des critères qui les frappent ».

Le président du parti Restaurer la confiance a donné l’exemple des béninois ayant fait l’enrôlement mais qui ont par la suite perdu leur récépissé. Il faut qu’ils aillent jusque dans l’arrondissement pour qu’on leur dise qu’ils doivent encore se rendre à un endroit donné pour avoir le duplicata contre une somme de 500 Fcfa, fait observer Iréné Agossa, qui se demande si temps qui reste suffira pour régler « tous ces problèmes ».