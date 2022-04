En France le premier tour de la présidentielle s’est tenu hier dimanche 10 Avril. Quelques heures après la fermeture des bureaux des votes, la compilation des résultats a permis de connaitre qui sont les deux candidats attendus au 2ème tour. L’actuel président français Emmanuel Macron est en tête suivi de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen. Au lendemain du scrutin, la Russie par le biais du vice-président russe du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchiov a décrypté les résultats des élections.

L’élection présidentielle en France confirme la tendance à s’éloigner de la politique classique, la plupart des Français sont déçus par les partis politiques et attendent des changements. C’est ce qu’a déclaré lundi le vice-président russe du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchiov selon l’agence Tass qui a rapporté ses propos. « Les élections en France ont montré que la majeure partie de la population est de plus en plus déçue par les partis traditionnels. Je rappelle que [le président français Emmanuel, ndlr] Macron est venu de nulle part. Cette tendance avait déjà commencé à l’époque, mais elle n’a fait que se confirmer maintenant« , a-t-il fait savoir.

Selon cet officiel russe, la défaite écrasante des socialistes et des républicains, qui ont remporté ensemble seulement environ 6%, « indique que la société française est divisée, mais elle attend toujours des changements« . Le vice-président russe du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchiov estime qu’une fois de plus, le président Macron semble continuer à être le symbole de « l’éloignement de la politique classique« .

« C’est un éloignement de plus de ce qu’on appelle la politique classique. Et, encore une fois, M. Macron, en ce sens, semble continuer à symboliser . Soit des changements plus radicaux liés à Mme [candidate du Rassemblement National, Marine, ndlr] Le Pen. Le fait que les résultats des deux politiciens soient proches montre que deux semaines intéressantes nous attendent avec la France« , a indiqué le vice-président russe du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchiov.