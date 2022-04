Depuis que la Russie a lancé son offensive en Russie, plus pays du monde ont décidé d’imposer de multiples sanctions aux pays mais aussi contre des responsables et des milliardaires russes. L’offensive lancée depuis plus de deux mois maintenant se poursuit avec ses conséquences. Dans quelques mois, des puissances de notre planète doivent se retrouver pour le sommet du G20. Le président russe Vladimir Poutine qui est censé y être n’est pas le bienvenue selon les USA.

Ce vendredi, le Pentagone a affirmé que l’homme fort du Kremlin « ne devrait absolument pas » assister au sommet du G20 qui doit se tenir en Indonésie cette année. En effet, John Kirby secrétaire de presse du Pentagone, qui juge « inapproprié » que la communauté internationale poursuive sa collaboration avec le pays de Poutine comme si tout allait bien, a déclaré que la communauté internationale devrait continuer à isoler la Russie. « Il [Poutine] a isolé la Russie par ses propres actions et devrait continuer à être isolé par la communauté internationale« , a déclaré John Kirby, sur la chaine américaine CNN.

Pour rappel, depuis le démarrage de l’offensive russe en Ukraine, les relations entre les USA et la Russie se sont dégradées. Mais il y a quelques jours, la Russie a échangé un vétéran américain contre un pilote russe. La Russie de Poutine a procédé à un échange de prison avec les USA cette semaine permettant à un vétéran de la Marine emprisonné à Moscou et un prisonnier russe condamné pour trafic de drogue qui purgeait une longue peine de prison en Amérique de retrouver leurs familles respectives.