Les récents propos de Biden sur la situation en Ukraine et son homologue russe continuent de susciter des réactions. Ce mercredi, le Kremlin a réagi aux propos de l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Comme on pouvait s’y attendre, le Kremlin a rejeté les propos du numéro un américain et a accusé le pays de l’oncle Sam « d’hypocrisie ».

Le Kremlin a déclaré qu’il était catégoriquement en désaccord avec la description par le président américain Joe Biden des actions de la Russie en Ukraine comme un « génocide », et il a accusé Washington d’hypocrisie. « Nous considérons que ce genre d’effort pour déformer la situation est inacceptable« , a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

« C’est difficilement acceptable de la part d’un président des États-Unis, un pays qui a commis des crimes bien connus ces derniers temps« , a poursuivi l’officiel russe. Pour rappel, le mois dernier, le président américain Joe Biden avait traité son homologue de « criminel de guerre ». « Oh! Je pense qu’il est un criminel de guerre ». avait déclaré le président américain Joe Biden.