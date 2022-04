Plus de deux semaines se sont écoulées depuis la gifle infligée par le célèbre acteur américain Will Smith à l’humoriste Chris Rock. Ce jour-là, le dimanche 27 mars 2022, ce dernier présentait la cérémonie des Oscars et avait fait une blague sur l’alopécie de l’épouse de l’acteur, Jada Pinkett Smith. Cette blague qui avait été très mal prise par Will Smith l’avait poussé à s’en prendre physiquement au comédien. Cependant, il s’était excusé pour son acte sur les réseaux sociaux, auprès de Chris Rock et de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, organisatrice des Oscars.

« J’accepte et je respecte la décision de l’Académie »

Le producteur de cinéma avait par ailleurs dit qu’il acceptera toutes les conséquences qui découleront de son acte. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a fait connaître, ce vendredi 08 avril 2021, les mesures qu’elle a prises à l’encontre de Will Smith. Ainsi, ce dernier est interdit de toute cérémonie des Oscars durant dix ans. Suite à la décision de l’Académie, Will Smith a accepté la sanction. « J’accepte et je respecte la décision de l’Académie » a-t-il déclaré dans un communiqué, après l’annonce de la sanction. Notons que la réaction de Will Smith était prévisible puisqu’il avait reconnu que ses actions au cours de la cérémonie des Oscars étaient « inexcusables ».

Pour rappel, l’Académie avait condamné l’acte de Will Smith et avait dit ouvrir une enquête. « L’Académie condamne les actions de M. Smith lors du spectacle d’hier soir. Nous avons officiellement entamé un examen formel de l’incident et nous envisagerons d’autres actions et conséquences conformément à nos règlements, à nos normes de conduite et à la loi californienne » avait-elle indiqué le lundi 28 mars 2022. La célèbre actrice américaine Whoopi Goldberg, membre de l’Académie, avait réagi à la situation sur le plateau de l’émission The View. Elle avait déclaré que Will Smith gardera son Oscar, même si son action aura forcément des conséquences.