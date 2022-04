Il y a un peu plus de deux semaines que l’acteur américain Will Smith a posé le geste le plus dérangeant de sa carrière hollywoodienne. Après plusieurs rumeurs, plusieurs rappels de l’historique du couple qu’il forme avec Jada Pinkett, les réactions continuent de pleuvoir. Cette fois-ci, c’est le célèbre animateur, Jay Leno, ancien animateur de The Tonight Show qui s’est prononcé sur l’affaire.

« Pour moi, la chose la plus dérangeante n’était pas la gifle, parce qu’il souriait après avoir giflé Chris Rock… C’était le cri des obscénités. Ensuite, vous dites: ‘Whoa. Qu’est-ce qui se passe ici?’ C’est une vraie colère…» a déclaré Jay Leno qualifiant l’acteur au passage de « bon gars ». Il a également critiqué au passage les responsables des Oscars qui avaient affirmé avoir lancé une enquête : « Ce devait être l’agression la plus enregistrée de l’histoire. J’ai vu le dos de sa chaussure, j’ai vu l’oreille de Chris. Il y avait tellement de caméras sur cet incident. Sur quoi enquêtez-vous ? Je sais que parfois les choses sont exactement ce qu’elles semblent être » a-t-il déclaré.

Moins d’une semaine après la gifle, Smith a démissionné de l’Académie . « Le changement prend du temps et je m’engage à faire le travail pour m’assurer que je ne permets plus jamais à la violence de dépasser la raison. » avait affirmé Will Smith. L’académie avait ensuite pris la décision de l’interdire de toute cérémonie pendant 10 ans.