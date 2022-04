Le ministre des finances Romuald Wadagni était récemment sur le plateau de la télévision nationale (Ortb). C’est pour prendre part à un débat public sur la cherté de la vie. Le secrétaire général de la Cosi-Bénin Noël Chadaré, qui était également présent sur l’émission n’a pas manqué d’interpeller le ministre sur les promesses de revalorisation des salaires. Dans sa réponse au syndicaliste, Romuald Wadagni a rappelé à ce dernier, qu’une commission a été mise en place par le président de la République pour travailler sur la question. Et celle-ci « lui a (déjà) présenté un premier rapport ». Mais le chef de l’Etat n’était pas satisfait.

« Quand on lui a présenté le rapport, le chef de l’Etat a estimé que ce que nous avons fait n’était pas suffisant. Il a dit non, si moi chef de l’Etat je dois annoncer aux partenaires sociaux qu’on augmente les salaires, il faut que ce soit du concret » a révélé le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances. Il a donné l’exemple d’un pays qui a annoncé récemment une augmentation des salaires de quelques francs. Le gouvernement béninois « ne veut pas faire quelque chose de cette nature » assure-t-il.

« Nous allons vers une conclusion qui leur sera favorable »

Pour lui, « il faut faire les analyses, regarder quelles sont les possibilités que nous avons et regarder les conséquences et faire quelque chose de bien ». En somme, le travail fait par la commission a été « retoqué dans le bon sens pour les travailleurs » par le chef de l’Etat « qui a demandé d’aller loin ». «Dans la suite des discussions avec les partenaires sociaux, nous allons vers une conclusion qui leur sera favorable » a rassuré l’argentier national.

Quant au secteur privé, le ministre des finances fait remarquer que la question de base est le relèvement du Smig. Le comité technique qui a fait quelques simulations a présenté les résultats au chef de l’Etat qui a encore estimé que « ce n’était pas assez. Il a considéré que quand on veut faire les choses on les fait bien. Il nous a dit de retourner approfondir les travaux » a déclaré Romuald Wadagni. Pour conclure sur le sujet, il assure que les travaux de la commission sont « quasiment achevés ».