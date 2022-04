Dans un contexte où la bataille juridique continue de faire rage entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, The Mirror a dévoilé le contenu d’une lettre qui avait été envoyée par l’acteur à Elton John. La star de Pirates des Caraïbes avait évoqué dans la correspondance des choses en relation avec Vanessa Paradis, une de ses anciennes conquêtes. Il a notamment accusé son ex compagne d’être une « extorqueuse française » et « s*lope ». Il a également indiqué dans la correspondance que, Vanessa Paradis avait essayé de « laver le cerveau » de ses enfants.

« De l’autre côté de la médaille … mes enfants sont tombés éperdument amoureux d’Amber (ma fille) et cette pression sur mes épaules a disparu !!! Ce n’est pas la même chose que les tentatives de l’extorqueur français (ex c ***) de leur laver le cerveau contre elle … ce qui, j’en suis sûr, est imminent. », aura écrit l’acteur américain dans sa lettre adressée à Elton John.

Un contexte de procès

Ces révélations interviennent dans un contexte où Johnny Depp avait admis il y a quelques années lors du procès contre The Sun qu’il s’exprimait en bien de son ex compagne dans la lettre. Notons que Johnny Depp accuse dans ce procès Amber Heard de diffamation. Pour lui, elle a porté de faux témoignages qui ont eu une incidence sur sa collaboration avec Hollywood.