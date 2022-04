Les autorités chinoises comptent utiliser sur un pied d’égalité leur Station spatiale avec la Russie et avec d’autres pays indépendamment de la situation géopolitique difficile dans le monde. C’est ce qu’a déclaré dimanche à TASS Hao Chun, directeur de l’Agence chinoise des vols spatiaux habités.

« Nous avons signé un certain nombre d’accords avec des pays et des organisations intéressés et nous avons obtenu de nombreux résultats lors de nos projets de recherche communs, a-t-il déclaré. La Chine compte mener ses projets de coopération avec ses partenaires sur un pied d’égalité et dans un échange mutuellement avantageux », a-t-il déclaré. Selon Hao Chun, Pékin est prêt à transformer la Station spatiale chinoise en « plateforme qui servira à former une humanité unie par le même sort ». « Dans l’espace, la Chine aspirera toujours à la paix et au développement», a ajouté Hao Chun.

Le 16 octobre 2021 à 00h23 (heure locale), le vaisseau habité Shenzhou-13 avait décollé de la base de lancement de Jiuquan, au nord de la Chine, avec trois taïkonautes à bord à destination de la Station spatiale chinoise. Le 16 avril, les taïkonautes ayant rempli leur mission avec succès sont retournés sur Terre. La Station spatiale chinoise est placée sur une orbite de 400 km et pèse 66 tonnes. Elle est prévue pour héberger trois personnes.