Les élections législatives de janvier 2023 approchent à grands pas et les derniers partis politiques qui avaient encore leurs récépissés au ministère de l’intérieur l’ont déjà retiré. Il s’agit de Restaurer la Confiance (RLC) d’Iréné Agossa et La Nouvelle Alliance (LNA) de l’ancien ministre Théophile Yarou. Cette formation politique a justement fait sa rentrée politique le samedi dernier à Glazoué dans le département des Collines. Théophile Yarou a présenté son parti comme une formation politique d’idéologie. Et cette idéologie n’est autre que le social-libéralisme.

« Notre peuple veut la justice pour tous… »

Le parti ne veut s’en tenir qu’à son idéologie et éviter d’appartenir à un quelconque bord politique. Il dit d’ailleurs ne pas être de mouvance , de l’opposition encore moins du centre. La Nouvelle Alliance tient juste à être perçue comme une alternative crédible à l’écoute du peuple béninois. « Notre peuple veut la justice pour tous et condamne l’injustice sous toutes ses formes; Notre peuple veut la liberté, notre peuple veut une démocratie pluraliste. Notre peuple réprouve toute tendance visant l’affrontement entre les filles et les fils de ce pays…Notre peuple ne veut plus vivre dans la peur d’une justice au service des maîtres du moment » a laissé entendre Théophile Yarou qui prononçait à l’occasion le discours de politique générale de sa formation politique.

Le parti comme tous les autres veut prendre part aux législatives 2023. Les participants à la rentrée politique ont d’ailleurs mandaté les membres du Bureau national aux fins de prendre tous les contacts nécessaires et de mener les négociations indispensables en vue d’assurer sa participation à ce scrutin. C’est du moins ce qu’a déclaré Théophile Yarou. Inutile de rappeler que l’ancien ministre était le Secrétaire exécutif national adjoint des Forces Cauris pour un Bénin Emergent, un parti d’opposition. Son leader Paul Hounkpè est d’ailleurs le chef de file de l’opposition.