Seul attaquant béninois en Ligue 1 française, Steve Mounié est crédité de 7 buts cette saison. Il compte aussi 2 passes décisives. Ce n’est certes pas sa saison la plus aboutie, mais le Brestois reste une des pièces maîtresses de son équipe. Depuis sa signature en septembre 2020, l’écureuil a réussi à maintenir la team pirate en Ligue 1 avec bien sûr la contribution de tous ses coéquipiers et du staff. La saison prochaine encore, les Ty-Zefs évolueront dans l’élite française. Ils ont assuré leur maintien suite à leur victoire (2-1) contre l’Olympique Lyonnais, la saison écoulée.

« Quand tu arrives ici, tu sais que tu vas te battre pour le maintien »

C’est d’ailleurs la première fois depuis le milieu des années 80 que le club entamera l’été prochain une quatrième saison d’affilée dans l’élite. C’est aussi la première fois au XXIe siècle que Brest obtient son maintien avant la dernière journée en Ligue 1. Il est donc aisé de comprendre que la team pirate joue à chaque fois le maintien quand il n’est pas relégué en Ligue 2. L’attaquant béninois l’explique aussi bien dans cette interview accordée au journal Ouest France. « On est le Stade Brestois, l’un des plus petits budgets du championnat. Quand tu arrives ici, tu sais que tu vas te battre pour le maintien. On le sait dès le début, on a signé pour cela » a-t-il déclaré.

« Si je n’ai pas de centres, je dois chercher mes buts ailleurs »

Le joueur est heureux de savoir que le club a une fois de plus assuré son maintien. L’ambiance dans les vestiaires est « beaucoup plus détendu » confie Steve Mounié. « Ça n’était que rarement arrivé de se maintenir aussi tôt dans la saison. Donc ça fait du bien, ça soulage de savoir que le club sera en Ligue 1, la saison, prochaine. Ça nous permet aussi, de viser plus loin » a poursuivi le buteur brestois. Quant à son bilan personnel, Mounié est plutôt satisfait de ses performances. Il pense cependant qu’il était possible de faire « encore mieux ». Sur ses buts de la tête qui se sont faits rares cette saison, il explique qu’il a dû les chercher ailleurs. « Si je n’ai pas de centres, je dois chercher mes buts ailleurs » a-t-il déclaré