La Russie a décidé de riposter. Sous sanctions des occidentaux (dont la Grande Bretagne) depuis qu’elle a lancé son offensive en Ukraine, la Russie a décidé de sanctionner des ministres clés du gouvernement britannique. La Russie a interdit l’entrée sur son territoire aux principaux ministres du gouvernement britannique, notamment au premier ministre Boris Johnson, au ministre de la Justice Dominic Raab, à la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et au ministre de la Défense Ben Wallace, ainsi qu’à l’ancienne première ministre Theresa May.

« Dans le contexte des actions hostiles sans précédent du gouvernement britannique, qui se manifestent notamment dans des sanctions concernant des hauts responsables de la Fédération de Russie, il a été décidé de mettre sur la liste noire russe les membres-clés du gouvernement britannique et plusieurs responsables politiques« , indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères dirigé par Sergueï Lavrov. En dehors des ministres cités plus tôt, plusieurs autres ministres ont été ajoutés.

La liste complète comprend également le ministre des Transports Grant Shapps, la ministre de l’Intérieur Priti Patel, le ministre des Finances Rishi Sunak, le ministre des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle Kwasi Kwarteng, la ministre du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports Nadine Dorries, le vice-ministre de la Défense James Heappey, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon et la procureure générale pour l’Angleterre et le pays de Galles Suella Braverman.