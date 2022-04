La proposition de loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement, de la main d’œuvre et de la résiliation du contrat de travail en République du Bénin a été adoptée, au Palais des Gouverneurs à Porto- Novo, le mardi 21 mars 2017. Le vote de cette proposition de loi en son temps a suscité de vives réactions au sein de la population béninoise. Reçu ce dimanche 03 avril 2022 dans l’émission «Entretien du Dimanche» de la chaîne de télévision privée Bénin Eden TV, le Président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou a levé un coin de voile sur les intentions visées par les députés de la 7ème législature en votant cette loi.

Le premier responsable du parlement béninois a déclaré qu’«il y a des motifs qui expliquent qu’il n’y a pas d’entreprise au Bénin». Selon lui, «lorsque vous embauchez quelqu’un» et que ce dernier est un ‘’paresseux’’ qui ne fait rien et que «le tribunal vous demande» de lui «payer un montant exorbitant, vous ne pouvez pas le mettre à la porte». Dans le cas où cet employé ‘’paresseux’’, dit-il, est mis à la porte, « il vous traduit devant le tribunal administratif et vous risquerez de fermer votre entreprise».

Pour corriger cet état de chose, le Président Louis Vlavovou a affirmé que le parlement a été dans la stricte obligation à travers la loi sur l’embauche de prendre «des mesures incitatives pour permettre à l’entreprise de produire». Pour lui, «toute réforme est difficile. Aujourd’hui l’entreprise qui veut s’installer n’a plus peur de s’installer parce que l’entreprise sait que lorsque vous embauchez quelqu’un et la personne ne répond plus au profil ou ne peut plus faire d’efforts », le chef de l’entreprise peut la « changer et prendre une autre personne ».

Il a fait savoir que « ça arrange l’employeur mais ça augmente la productivité, la richesse » et que «c’est cette richesse-là qui nous permet d’avoir des impôts pour développer le pays ». « Nous n’avons pas de pétrole, nous n’avons rien, nous n’avons pas de richesse de sous-sol, c’est sur les taxes que nous fonctionnons» a-t-il précisé. C’est pour cela que Louis Vlavonou a insisté qu’ «il faut qu’il y ait beaucoup d’entreprises ». Les entreprises qui «s’installent bénéficient des mesures incitatives» et «payent d’impôts» et que c’est ces mesures incitatives qui permettent aux entreprises de venir s’installer au Bénin.

Des lois que les gens «taxent de loi de ‘’crisogène’’», le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin pense que «ce sont des lois qui permettent aux entreprises de s’installer et de prospérer au lieu d’aller dans un autre pays ». «Ce que nous faisons c’est de lutter contre la corruption » a-t-il laissé entendre. Pour lui, les députés ne sont pas animés de mauvaises intentions envers le peuple béninois. Leur seul souci, c’est le bien-être du peuple béninois et le développement du pays.