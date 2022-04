Triste nouvelle pour la famille du disparu et ces collaborateurs. Le photographe ukrainien Maks Levine a été retrouvé mort. C’est la présidence ukrainienne qui a donné l’information ce samedi alors que la famille du photographe n’avait plus de nouvelles du documentaliste ukrainien quelques semaines après le démarrage de la guerre en Ukraine, plus précisément depuis le 13 mars dernier.

Le photographe ukrainien Maks Levine, âgé de 40 ans, qui a travaillé avec de nombreux de médias internationaux est mort. La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures ce samedi 02 Avril 2022. Selon les médias internationaux, le corps de celui qui était père de 4 enfants tous des garçons a été retrouvé près du village de Gouta Mejyguirska. L’information a été donnée sur l’application de messagerie Telegram par le chef de l’administration de la présidence ukrainienne.

«Il a disparu dans la zone des hostilités le 13 mars dans la région de Kiev. Le 1er avril, son corps a été retrouvé près du village de Gouta Mejyguirska», a indiqué sur Telegram le chef de l’administration de la présidence ukrainienne Andriï Iermak. Pour rappel, il y a quelques heures, nous vous annoncions que le président Zelensky avait déclaré que la Russie crée «un désastre complet».