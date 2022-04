La guerre en Ukraine qui a éclaté après l’envoi de soldats russes dans le pays est entrée dans son deuxième mois depuis quelques jours. Plusieurs millions d’ukrainiens ont dû abandonner leur domicile en allant vers l’inconnu juste pour sauver leurs vies. Depuis quelques jours, la Turquie accueille des pourparlers entre les deux parties pour essayer de trouver une solution et mettre fin à la guerre. C’est dans ce contexte que le président Zelensky a affirmé que les forces russes laissent derrière elles un «désastre complet».

Le président ukrainien donne de la voix. Comme à son habitude depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Zelensky a porté un message à son peuple ce samedi matin. Selon les publications de plusieurs médias internationaux, le président Zelensky a averti que les forces russes déposent des mines sur tout le territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky a lancé cet avertissement à son peuple tôt samedi alors que les troupes russes continuaient de se retirer des zones autour de Kiev. Il a déclaré : « Ils minent tout le territoire« .

Pour le président Zelensky les forces russes créent « un désastre complet », laissant des mines autour des maisons et même des cadavres. M. Zelensky a déclaré que les Ukrainiens devraient attendre d’être assurés que les mines ont été déminées et que le danger de bombardements est passé, avant d’essayer de reprendre une vie normale. Plus tôt cette semaine, la Russie a annoncé qu’elle va réduire ses troupes près de Kiev