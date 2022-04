La Russie établira la vérité sur les événements survenus dans la ville ukrainienne de Boutcha, a annoncé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, dans une interview à la chaîne India Today. Il a souligné que Moscou enquêtait sur les atrocités commises à Boutcha. La Russie a notamment formé une commission spéciale, il existe dans le cadre du droit russe des associations disposant d’une expérience colossale, a-t-il ajouté.

Ces dernières ont notamment mené des investigations sur les crimes des Casques blancs en Syrie et d’autres cas similaires. « Nous ferons tout pour établir la vérité« , a souligné le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en commentant l’incident de Boutcha. L’officiel russe a également accusé les USA, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux de diffuser des sujets dont ils peuvent bénéficier d’un point de vue idéologique. « Ensuite, on voit apparaître de nouveaux faits qui mettent en doute ces sujets, et, à ce moment précis, ils [les pays occidentaux] perdent tout intérêt pour ces sujets« , a expliqué Sergueï Lavrov.

Pour rappel, la Russie est sous le coup de multiples sanctions depuis qu’elle a lancé son offensive en Ukraine. Au début de ce mois, Lavrov avait déclaré que «la Russie sait vivre dans le contexte des sanctions sans en souffrir». L’officiel russe a fait cette déclaration au cours d’un entretien le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar.