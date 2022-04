L’avenir du joueur français Kylian Mbappé continue de faire la une de la presse sportive. Sur ce sujet, l’ancien monégasque avait fait savoir qu’il n’avait pas encore fait son choix entre une prolongation au Paris saint-Germain ou un départ dans un autre club. La question a récemment été abordée par l’ancien footballeur brésilien Roberto Carlos à l’issue du match opposant le Real Madrid à Osasuna (1-3 en faveur des Merengues), hier mercredi 20 avril 2022. Selon les images qui ont fait le tour de la toile dans la matinée de ce jeudi 21 avril, Roberto Carlos n’est pas allé par quatre chemins face à une question posée par un fan sur Mbappé.

Mbappé sera au Real

Quand celui-ci a demandé à plusieurs reprises ce qu’il pensait de l’arrivée du joueur de 23 ans au Real Madrid, l’ancien joueur a répondu par l’affirmative. D’après Roberto Carlos, Mbappé sera bel et bien avec Karim Benzema et ses coéquipiers la saison prochaine. Notons que ces propos du Brésilien sont pris assez au sérieux, puisqu’il est un ancien joueur de la Casa Blanca et connaît bien également l’actualité du club. Pour rappel, le contrat entre le PSG et Kylian Mbappé prend fin dans deux mois et le club parisien espère prolonger sa star.

« Il a tout pour réussir à Paris »

Kylian Mbappé avait cependant fait comprendre qu’il n’avait pas encore fait son choix. Signalons que les mots de Roberto Carlos interviennent après que son ancien coéquipier et compatriote Ronaldinho avait fait part de son souhait de voir Mbappé prolonger au PSG. « J’aurais adoré jouer avec lui parce que je pense que nos caractéristiques se seraient complétées. J’ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides. Je pense qu’avec sa vitesse, nous nous serions très bien entendus. Il a tout pour réussir à Paris. A mon époque, ce n’était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Ce serait bien de le voir rester ici et gagner la Ligue des champions ici » avait-il déclaré.