A moins d’un an des élections législatives, les partis politiques affûtent leurs armes. Hier mercredi 13 avril 2022, Iréné Agossa, le patron du tout jeune parti Restaurer la Confiance (RLC) était au siège des Forces cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Il y a rencontré Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national (Sen) de la formation politique et chef de file de l’opposition. L’ancien colistier de Corentin Kohoué lors de la présidentielle du 11 avril 2021, est pour une opposition organisée et compte travailler avec M Hounkpè dans ce sens.

« A nous de donner du contenu à l’opposition »

« Je pense que l’opposition doit s’organiser. Nous vous rassurons d’ores et déjà que nous allons vous faire parvenir nos propositions pour l’élaboration d’une feuille de route. A nous de donner du contenu à l’opposition » a dit Iréné Agossa à son hôte. L’ex-colistier de Corentin Kohoué , est persuadé que la population veut une opposition plus active qui se prononce sur les sujets d’intérêt majeur.

« Dès que nous ne réagissons pas, dès que le peuple ne réagit pas, le chef de l’Etat se dit que tout va bien. Il nous faut alors réagir pour dire au chef de l’Etat ce qui ne va pas. Il nous suffit de nous organiser. Si nous nous taisons les gens vont avoir raison de nous » a déclaré le président de Restaurer la Confiance. Rappelons que sa formation politique n’a eu son récépissé définitif que le mois dernier. Elle a ensuite proclamé officiellement son appartenance à l’opposition lors d’une cérémonie à Djougou , dans la partie septentrionale du pays.